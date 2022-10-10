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В Копейске состоялся финал Кубка России по велокроссу

10 октября 2022 14:24
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Велосипедисты Самарской области стали безоговорочными победителями.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из различных регионов страны. Велосипедисты Самарской области стали безоговорочными победителями.

В турнире среди женщин победу одержала спортсменка 63 региона Елена Гоголева. На втором месте Эльвира Седухина, на третьем - Диана Богданова (обе - Челябинская область).

В состязаниях у мужчин обладателем Кубка России стал самарец Максим Гоголев. Серебро выиграл Павел Балобанов из Удмуртской Республики. Бронза - у Алексея Жилякова (Свердловская область).

 

Фото:   минспорта СО

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