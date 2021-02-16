65

В Казани прошли чемпионат и первенство России по сумо (до 22 и до 24 лет).



Анастасия Казаева (тренеры - Казаева В.П., Казаев В.Ю.) в весовой категории до 60 кг заняла 1 место на первенстве России до 22 лет, 2 место на первенстве до 24 лет, 3 место на чемпионате страны.



Фаина Корж (тренер - Новрузов Р.Б.) в весовой категории до 65 кг заняла 3 место среди юниорок до 22 лет, 2 место среди юниорок до 24 лет.



Спортсменки выполнили норматив мастера спорта России и получили право войти в состав сборной России для участия в международных соревнованиях, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО