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В Казани прошли чемпионат и первенство России по сумо

16 февраля 2021 15:09
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Среди победителей спортсменки Самарской области.

В Казани прошли чемпионат и первенство России по сумо (до 22 и до 24 лет).

Анастасия Казаева (тренеры - Казаева В.П., Казаев В.Ю.) в весовой категории до 60 кг заняла 1 место на первенстве России до 22 лет, 2 место на первенстве до 24 лет, 3 место на чемпионате страны.

Фаина Корж (тренер - Новрузов Р.Б.) в весовой категории до 65 кг заняла 3 место среди юниорок до 22 лет, 2 место среди юниорок до 24 лет.

Спортсменки выполнили норматив мастера спорта России и получили право войти в состав сборной России для участия в международных соревнованиях, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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