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В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях

1 марта 2024 14:24
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В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области, недавно успешно выступившая на первенстве ПФО.

С 25 февраля по 1 марта в Петрозаводске в республике Карелия проходило первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-21 года.

В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области, недавно успешно выступившая на первенстве ПФО.

 В дисциплине "дистанция - лыжная - связка" в соревнованиях юношей сборная нашего региона в составе Илья Товкач / Сергей Кудряшов завоевала серебряные медали, уступив победителям 2 секунды.

Среди юниоров самарская команда Павел Колесов / Александр Губанов остановилась в шаге от медалей, став четвертой.

 

Фото:    минспорта СО

Теги: Мероприятия

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