В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях

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С 25 февраля по 1 марта в Петрозаводске в республике Карелия проходило первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-21 года.



В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области, недавно успешно выступившая на первенстве ПФО.



В дисциплине "дистанция - лыжная - связка" в соревнованиях юношей сборная нашего региона в составе Илья Товкач / Сергей Кудряшов завоевала серебряные медали, уступив победителям 2 секунды.



Среди юниоров самарская команда Павел Колесов / Александр Губанов остановилась в шаге от медалей, став четвертой.

Фото: минспорта СО