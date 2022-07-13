В Ижевске завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт - шоссе»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Помимо финансовой поддержки на реализацию инновационных проектов, некоторые разработчики Самарской области смогут принять участие в программе «Акселерация-Искусственный интеллект».
Инновационные проекты из Самарской области получат более 40 миллионов рублей на развитие
В этом году «iВолга» пройдет в гибридном формате. Принять участие в конкурсе проектов могут резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет.
«iВолга»: продолжается прием заявок на участие в конкурсе проектов
Такие операции проводятся всего в 8 медицинских учреждениях России, включая теперь и детскую больницу в Самаре.
Самарские врачи впервые провели сложную операцию маленькому пациенту с редкой генетической болезнью костной системы
«Большая Вода» придёт в июле и соберет любителей водного спорта на пляже «Волжского замка».
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
В Самарской области создано министерство туризма
Похищенные доллары были обнаружены и изъяты по месту жительства стюардессы.
Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево​​​​​​​
Направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.
В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга при страховке
Поддержать бойцов народной милиции ЛНР, вооружённых сил ДНР и мирных жителей может каждый россиянин.
Стартовала работа благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы»
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
В Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах»
Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Ижевске завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт - шоссе»

13 июля 2022 14:07
134
Представители Самарской области завоевали 9 медалей.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие велогонщики из Москвы, Самарской, Московской, Курской, Калининградской, Свердловской областей и других субъектов Российской Федерации.

Представители Самарской области завоевали 9 медалей:

Старостин Дмитрий (спринт, 1000 м) - золото;
Ремзова Дарья (спринт, 1000 м) - серебро;
Прохоров Евгений (спринт, 1000 м);
Ремзова Дарья (гонка-критериум);
Бавыкина Елизавета (групповая гонка);
Гутенев Илья (спринт, 1000 м) - бронза;
Кудрин Алексей (индивидуальная гонка на время);
Бавыкина Елизавета (гонка - критериум);
Евдокимова Александра (индивидуальная гонка на время).

 

Фото:   минспорт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
79
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
1145
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
431
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
416
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1318
Весь список