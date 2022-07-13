В Ижевске завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт - шоссе»

В соревнованиях приняли участие сильнейшие велогонщики из Москвы, Самарской, Московской, Курской, Калининградской, Свердловской областей и других субъектов Российской Федерации.
Представители Самарской области завоевали 9 медалей:
Старостин Дмитрий (спринт, 1000 м) - золото;
Ремзова Дарья (спринт, 1000 м) - серебро;
Прохоров Евгений (спринт, 1000 м);
Ремзова Дарья (гонка-критериум);
Бавыкина Елизавета (групповая гонка);
Гутенев Илья (спринт, 1000 м) - бронза;
Кудрин Алексей (индивидуальная гонка на время);
Бавыкина Елизавета (гонка - критериум);
Евдокимова Александра (индивидуальная гонка на время).
Фото: минспорт СО