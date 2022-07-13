В Ижевске завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт - шоссе»

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В соревнованиях приняли участие сильнейшие велогонщики из Москвы, Самарской, Московской, Курской, Калининградской, Свердловской областей и других субъектов Российской Федерации.

Представители Самарской области завоевали 9 медалей:

Старостин Дмитрий (спринт, 1000 м) - золото;

Ремзова Дарья (спринт, 1000 м) - серебро;

Прохоров Евгений (спринт, 1000 м);

Ремзова Дарья (гонка-критериум);

Бавыкина Елизавета (групповая гонка);

Гутенев Илья (спринт, 1000 м) - бронза;

Кудрин Алексей (индивидуальная гонка на время);

Бавыкина Елизавета (гонка - критериум);

Евдокимова Александра (индивидуальная гонка на время).

Фото: минспорт СО