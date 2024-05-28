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В Хабаровске завершились международные соревнования по дзюдо памяти В.С. Ощепкова - этап серии Russian Judo Tour. Участниками стали спортсмены сборных Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и России, в том числе сборная Самарской области.



В соревнованиях среди женщин в категории 63 килограмма представительница нашей сборной Стефания Власова стала победителем. В категории 57 кг Дарья Устимова выиграла бронзу, Вита Майданик заняла 7-е место. В соревнованиях категории свыше 78 килограммов, которые прошли по круговой системе, Мария Иванова заняла первое место, Альфия Дашкина - второе.

Фото: минспорта СО