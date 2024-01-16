Я нашел ошибку
Главные новости:
Преображённый музей — возможность взглянуть на малую родину с новой стороны, узнать о корнях и ценностях.
В Новокуйбышевске капитально отремонтировали музей истории города
Врач: в некоторых случаях молоко может принести вред здоровью
Его провели активисты и волонтёры «Единой России».
В Самарской области 16 января прошёл Единый день сбора подписей
Маткапитал на первого ребенка проиндексируют до 630,4 тысячи рублей.
С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала
Для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде.
Самарцам рассказали почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Поединки в 13 весовых категориях проходят в УСЦ «Грация» в Самаре С 15 по 21 января.
В Самарской области стартовал Кубок России по боксу
Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
17 января в Самарской области снег, метель до -8°С
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.68
-0.45
EUR 96.07
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В губернии завершились чемпионат и первенство по гребному спорту в дисциплине гребля-индор

16 января 2024 16:22
180
Спортсмены соревновались на дистанциях от 500 до 2000 метров. В первенстве участвовали гребцы в возрасте от 12 лет и старше.

В Самарской области завершились чемпионат и первенство по гребному спорту в дисциплине гребля-индор. Соревнования носят имя мастера спорта России, тренера И.А. Гречина.

Гребные тренажеры были установлены в спортивном зале СК "Локомотив". Спортсмены соревновались на дистанциях от 500 до 2000 метров. В первенстве участвовали гребцы в возрасте от 12 лет и старше. Вашему вниманию - результаты соревнований.

Юноши до 13 лет
 Семен Романов, Самара
 Николай Гречин, Самара
 Святослав Филатов, Тольятти

Девушки до 13 лет
 Анна Гречина, Самара
 Марьяна Вахрушева, Сызрань
 Кира Оглоблина, Сызрань

Юноши до 15 лет
 Ярослав Макраусов, Сызрань
 Андрей Иванов, Самара
 Елисей Белунин, Тольятти

Девушки до 15 лет
 Варвара Тебякина, Самара
 Ангелина Хабибова, Сызрань
 Екатерина Костина, Самара

Юноши до 17 лет
 Стефан Никитин, Тольятти
 Михаил Кудреватых, Тольятти
 Илья Денисов, Сызрань

Девушки до 17 лет
 Дарья Филиппова, Сызрань
 Дара Новоселецкая, Самара
 Мария Шашкина, Самара

Юниоры
 Ростислав Груздев, Тольятти
 Юрий Ворожищев, Тольятти
 Илья Чудинов, Самара

Юниорки
 Анастасия Бахвалова, Тольятти
 Варвара Новицкая, Самара
 Эмилия Валеева, Самара

Мужчины
 Вячеслав Митюхлиев, Сызрань
 Иван Князев, Самара
 Михаил Дроздов, Тольятти

Мужчины, легкий вес
 Матвей Плеханов, Тольятти
 Илья Ваулин, Самара

Женщины
 Ева Павлова, Самара
 Жанна Потоцкая, Самара
 Айсель Валеева, Самара

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
274
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
357
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
295
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
258
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
394
Весь список