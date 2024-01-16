В губернии завершились чемпионат и первенство по гребному спорту в дисциплине гребля-индор

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В Самарской области завершились чемпионат и первенство по гребному спорту в дисциплине гребля-индор. Соревнования носят имя мастера спорта России, тренера И.А. Гречина.



Гребные тренажеры были установлены в спортивном зале СК "Локомотив". Спортсмены соревновались на дистанциях от 500 до 2000 метров. В первенстве участвовали гребцы в возрасте от 12 лет и старше. Вашему вниманию - результаты соревнований.



Юноши до 13 лет

Семен Романов, Самара

Николай Гречин, Самара

Святослав Филатов, Тольятти



Девушки до 13 лет

Анна Гречина, Самара

Марьяна Вахрушева, Сызрань

Кира Оглоблина, Сызрань



Юноши до 15 лет

Ярослав Макраусов, Сызрань

Андрей Иванов, Самара

Елисей Белунин, Тольятти



Девушки до 15 лет

Варвара Тебякина, Самара

Ангелина Хабибова, Сызрань

Екатерина Костина, Самара



Юноши до 17 лет

Стефан Никитин, Тольятти

Михаил Кудреватых, Тольятти

Илья Денисов, Сызрань



Девушки до 17 лет

Дарья Филиппова, Сызрань

Дара Новоселецкая, Самара

Мария Шашкина, Самара



Юниоры

Ростислав Груздев, Тольятти

Юрий Ворожищев, Тольятти

Илья Чудинов, Самара



Юниорки

Анастасия Бахвалова, Тольятти

Варвара Новицкая, Самара

Эмилия Валеева, Самара



Мужчины

Вячеслав Митюхлиев, Сызрань

Иван Князев, Самара

Михаил Дроздов, Тольятти



Мужчины, легкий вес

Матвей Плеханов, Тольятти

Илья Ваулин, Самара



Женщины

Ева Павлова, Самара

Жанна Потоцкая, Самара

Айсель Валеева, Самара

Фото: минспорта СО