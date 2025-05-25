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Участников принимал стадион «Луч» в Чапаевске.
В губернии состоялся региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд
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В губернии состоялся региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд

25 мая 2025 15:11
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Участников принимал стадион «Луч» в Чапаевске.

В Самарской области состоялся региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд. Участников принимал стадион «Луч» в Чапаевске.

В многоборье ГТО лучшие результаты показали:

Девочки
Милана Глушкова Сергиевский район
Амина Ибрагимова Тольятти
Варвара Пичугина Чапаевск

Мальчики
Артем Гринькевич Самара
Микаэль Григорян Кинель
Сагит Искандаров Похвистневский район

Мамы
Гульназ Ибрагимова Тольятти
Юлия Щелочкова Новокуйбышевск
Ольга Глушкова Сергиевский район

Папы
Сергей Глушков Сергиевский район
Марат Ибрагимов Тольятти
Сергей Зайка Ставропольский район

Бабушки и дедушки
Татьяна Глушкова Сергиевский район
Юрий Депутатов Новокуйбышевск
Нияз Юсупов Тольятти

В эстафете «Гонка ГТО» и в командном первенстве фестиваля места распределились так:
семья Глушковых Сергиевский район
семья Ибрагимовых Тольятти
семья Келазевых Волжский район

В творческом конкурсе лучшими стали семья Глушковых, семья Григорян и семья Зайка.

С учетом результатов, показанных четвертым участником команды (бабушкой или дедушкой), лучший результат показала семья Глушковых.

Команда получила сертификат на поездку на всероссийский этап фестиваля среди семейных команд.

 

Фото:   минспорта СО

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