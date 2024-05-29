 В Баку завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе грэпплинг

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В составе сборной России выступили представители сборной Самарской области - Валентина Костенко среди женщин и Курбан Кадиев среди мужчин.



Курбан Кадиев стал победителем континентального чемпионата в весовой категории 71 кг в дисциплине грэпплинг ги, обыграв на пути к победе соперников из Испании, Грузии, Польши и Венгрии.



Валентина Костенко в грэпплинге ги в категории 64 кг в квалификации уступила сопернице из Испании и не дошла до борьбы за медали.



Успешно выступила уроженка Тольятти, выступающая за команду Красноярского края, Олеся Журавлева. Она выиграла золото в двух дисциплинах в категории 58 кг.

Фото: минспорта СО