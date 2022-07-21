В акватории Жигулевского моря прошло первенство Самарской области по парусному спорту

В соревнованиях на базе яхт-клуба «Дружба» приняли участие свыше 230 молодых спортсменов из Тольятти, Самары и Сызрани. Победители соревнований:
Сафин Максим/Мальнева Юлия (Тольятти, «Накра 17-микст»);
Лукьянов Илья/Голованов Александр (Тольятти, юноши, класс «29»);
Васильева Елизавета/Федорова Виктория (Тольятти, девушки, класс «29»);
Васильева Кристина/Малов Вадим (Тольятти, смешанный разряд, класс «470»);
Кадырова Лейсана/Малов Иван (Тольятти, открытый класс «420»);
Елясина Елена/Сидорова Мария (Тольятти, девушки, класс «420»);
Пинегин Никита (Тольятти, класс «Finn)»;
Куликов Артемий (Самара, класс «Луч»);
Пинегин Леонид (Тольятти, класс «Лазер-стандарт»);
Куваев Иван (Тольятти, юноши, класс «Европа»);
Довгомеля Анна (Тольятти, девушки, класс «Европа»);
Кривобоков Федор (Тольятти, юноши, класс «Лазер-радиал»);
Дубович Майя (Самара, девушки, класс «Лазер-радиал»);
Кацаев Михаил (Самара, юноши, класс «Луч-радиал»);
Дудникова Юлия (Самара, девушки, класс «Луч-радиал»);
Никитин Александр (Самара, юноши, класс «Луч-мини»);
Постнова Виктория (Тольятти, девушки, класс «Луч-мини»);
Кривобоков Илья (Тольятти, юноши U-18, класс «Лазер 4.7»);
Шевченко Алиса (Тольятти, девушки U-18, класс «Лазер 4.7»);
Кривобоков Илья (Тольятти, юноши U-16, класс «Лазер 4.7»);
Шутова Елизавета (Тольятти, девушки U-16, класс «Лазер 4.7);
Павлов Владимир (Сызрань, юноши, класс «Зум-8»);
Емельянова Ева (Тольятти, девушки, класс «Зум-8»);
Коннов Арсений/Древин Артем (Тольятти, юноши, класс «Кадет»);
Савватеева Анна/Сосновая Василина (Тольятти, девушки, класс «Кадет»);
Казенкин Данил (Тольятти, юноши, класс «Оптимист»);
Анисимова Мария (Тольятти, девушки, класс «Оптимист»).
Фото: минспорта СО