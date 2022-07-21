В акватории Жигулевского моря прошло первенство Самарской области по парусному спорту

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В соревнованиях на базе яхт-клуба «Дружба» приняли участие свыше 230 молодых спортсменов из Тольятти, Самары и Сызрани. Победители соревнований:



Сафин Максим/Мальнева Юлия (Тольятти, «Накра 17-микст»);

Лукьянов Илья/Голованов Александр (Тольятти, юноши, класс «29»);

Васильева Елизавета/Федорова Виктория (Тольятти, девушки, класс «29»);

Васильева Кристина/Малов Вадим (Тольятти, смешанный разряд, класс «470»);

Кадырова Лейсана/Малов Иван (Тольятти, открытый класс «420»);

Елясина Елена/Сидорова Мария (Тольятти, девушки, класс «420»);

Пинегин Никита (Тольятти, класс «Finn)»;

Куликов Артемий (Самара, класс «Луч»);

Пинегин Леонид (Тольятти, класс «Лазер-стандарт»);

Куваев Иван (Тольятти, юноши, класс «Европа»);

Довгомеля Анна (Тольятти, девушки, класс «Европа»);

Кривобоков Федор (Тольятти, юноши, класс «Лазер-радиал»);

Дубович Майя (Самара, девушки, класс «Лазер-радиал»);

Кацаев Михаил (Самара, юноши, класс «Луч-радиал»);

Дудникова Юлия (Самара, девушки, класс «Луч-радиал»);

Никитин Александр (Самара, юноши, класс «Луч-мини»);

Постнова Виктория (Тольятти, девушки, класс «Луч-мини»);

Кривобоков Илья (Тольятти, юноши U-18, класс «Лазер 4.7»);

Шевченко Алиса (Тольятти, девушки U-18, класс «Лазер 4.7»);

Кривобоков Илья (Тольятти, юноши U-16, класс «Лазер 4.7»);

Шутова Елизавета (Тольятти, девушки U-16, класс «Лазер 4.7);

Павлов Владимир (Сызрань, юноши, класс «Зум-8»);

Емельянова Ева (Тольятти, девушки, класс «Зум-8»);

Коннов Арсений/Древин Артем (Тольятти, юноши, класс «Кадет»);

Савватеева Анна/Сосновая Василина (Тольятти, девушки, класс «Кадет»);

Казенкин Данил (Тольятти, юноши, класс «Оптимист»);

Анисимова Мария (Тольятти, девушки, класс «Оптимист»).

Фото: минспорта СО