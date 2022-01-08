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Также на счету Рочевой одна золотая (1974) и одна бронзовая (1978) медали в эстафетах на чемпионатах мира. Она является трехкратной чемпионкой СССР.
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Умерла серебряный призер Олимпийских игр 1980 года лыжница Нина Рочева

8 января 2022 19:31
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Также на счету Рочевой одна золотая (1974) и одна бронзовая (1978) медали в эстафетах на чемпионатах мира. Она является трехкратной чемпионкой СССР.

Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года лыжница Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта Республики Коми, передают "Известия".

«Кроме славных спортивных достижений для всех нас Нина Петровна запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью. Ее усердие и целеустремленность позволили добиться высоких достижений в профессиональной карьере», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в семье Нина Рочева была надежной опорой, всегда была готова помочь и поддержать.

Помимо серебряной медали Игр в Лейк-Плэсиде в эстафете на счету Рочевой одна золотая (1974) и одна бронзовая (1978) медали в эстафетах на чемпионатах мира. Также она является трехкратной чемпионкой СССР.

 

Фото: ТАСС/Александр Сенцов, Александр Яковлев"Известия"

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