У спортсменов Самарской области 3 медали на ЧР по спортивной гимнастике

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В Пензе состоялся чемпионат России по спортивной гимнастике.

В нем выступали более 250 спортсменов из разных регионов страны.



У спортсменов Самарской области 3 медали.



Руслан Макаров (МБУ «СШОР №10 «Олимп», Тольятти) завоевал бронзу в упражнении на перекладине. Также он выиграл серебро в составе сборной Приволжского федерального округа, ставшей третьей в командном первенстве.



Анастасия Артамонова (МБУ «СШОР №5», Самара) получила бронзу в командном первенстве, выступая за сборную ПФО, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО