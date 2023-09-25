Традиционно мужской баскетбольный сезон в Самаре открыл турнир памяти Приматова

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Традиционно мужской баскетбольный сезон в Самаре открыл турнир памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. С его именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области.



Турнир памяти Приматова проводится клубом с 1997 года и его формат не раз менялся. В этом году трофей разыграли четыре команды. Победителем стал пермский клуб «Парма», обыгравший в финале «Самару» с разницей в одно очко - 84:83. Бронза досталась команде «Уралмаш» из Екатеринбурга. На четвертом - баскетболисты «Астаны» (Казахстан).



В рамках турнира состоялась презентация мужских команд БК «Самара». Она стартовала с торжественного парад детско-юношеских команд. Сегодня в системе клуба занимаются сотни ребят различных возрастов.



30 сентября команда Дражена Анзуловича проведет первый домашний матч нового сезона в Единой Лиге ВТБ. Соперником волжан станет красноярский «Енисей». Встреча пройдет в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Начало игры в 18:00.

Фото: минспорта СО