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Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек

7 марта 2025 11:19
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Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек

Более 70 юных участников от 12 до 14 лет померились силами в восьми весовых категориях.

В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели соревнования по дзюдо среди «Юных динамовцев». 

По сложившейся традиции соревнования такого уровня проводятся ежегодно.

И в этом году, для того, чтобы сразиться в честных поединках на соревнования приехали спортсмены из всех уголков Самарской области.

10 команд в возрасте от 12 до 14 лет - более 70 юных участников померились силами в восьми весовых категориях. Юноши и девушки достойно боролись за победу, показывая прекрасные результаты на радость тренерам и болельщикам.

Вручая медали победителям в командном первенстве, старший инспектор-методист местной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майор внутренней службы Наталья Лизько пожелала всем участникам успехов, новых побед и реализации своего спортивного потенциала.

Начальник Управления МВД по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил: «Работа с подрастающим поколением - одно из приоритетных направлений нашей деятельности и подобные соревнования помогают детям и подросткам формировать здоровый образ жизни, вырабатывать активную жизненную позицию и умение работать в команде.» Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин, в свою очередь, подчеркнул: «Организация содержательного досуга, направленного на формирование у ребят стремления к достижению поставленных целей, является важным фактором профилактической работы с несовершеннолетними.

По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные медали и дипломы.

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