Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), обыграв в первом круге американку Пейтон Стирнс. Об этом 16 января сообщила газета «Спорт-Экспресс».

В первом круге сезона Турнира Большого шлема 26-летняя россиянка, выступавшая под 14-м номером, обыграла соперницу из США со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января, пишут "Известия".