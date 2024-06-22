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Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»

22 июня 2024 13:50
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Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»

В муниципалитетах региона Самарской области за неделю прошли 107 мероприятий комплекса ГТО с участием 5,5 тысяч человек.

12 июня в Самаре во второй раз состоялась эстафета «Игры ГТО». Участники - 22 команды - на скорость выполняли нормативы, направленные на проявление силы, скорости и выносливости. Эстафета прошла в трех лигах: «Элита», «Любители», «Первая попытка».

В Красноярском районе в открытии акции принял участие ключарь храма иерей отец Антоний. Он призвал всех граждан заниматься физической культурой и спортом и всемерно поддерживать спортивные инициативы и проекты, направленные на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

В Кинеле состоялись финальные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортивная программа включала в себя соревнования по дартсу, кольцебросу и выполнению нормативов ГТО.

В спортивном лагере ДЮСШ Богатовского района организована веселая силовая эстафета ГТО. 25 детей соревновались со своими старшими наставниками и получили призы и награды.

В Чапаевске на стадионе «Луч» состоялся флешмоб с участием «Движения первых». Участники флешмоба выстроились на футбольном поле, составив буквы ГТО, а затем выполнили нормативы комплекса.

Фото: Минспорта региона

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