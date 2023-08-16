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Суперфинал Лиги Губернатора по баскетболу 3х3: подвели итоги летнего этапа

16 августа 2023 16:25
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В Суперфинале сыграли 78 сильнейших команд в семи категориях.

15 августа в Самаре в парке имени Юрия Гагарина подвели итоги летнего этапа Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3. В рамках праздника состоялась церемония открытия новой баскетбольной площадки. На ней установлены складная мобильная стойка, трибуны для болельщиков и сделано спортивное освещение.

В Суперфинале сыграли 78 сильнейших команд в семи категориях. Всего в летнем этапе приняли участие 1075 команд, которые боролись за рейтинговые очки в отборочных этапах на спортивных площадках Самары, Сызрани, Тольятти, Жигулевска, п. Волжский и Чапаевска.

Победители Суперфинала:
«Смотри под ноги» (девушки, 2010 г.р.);
«Т-34» (юноши, 2010 г.р.);
«Альфа» (юноши, 2008-2009 г.р.);
«Legends» (девушки, 2008-2009 г.р.);
«Красная звезда» (тихий!баскетбол);
 «Пантеры» (женщины);
«Тольяттиазот» (мужчины).

Победителей и призеров наградили врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и президент БК «Самара», вице-президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.

Крупнейший региональный турнир по баскетболу 3х3 был организован по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2021 году. Лига способствует увеличению массовости баскетбола в 63 регионе, подготовке молодых игроков.

 

Фото:   скриншот видео

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