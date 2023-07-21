Студенты самарского строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева стали серебряными призерами Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3

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В Нижнем Новгороде состоялся Суперфинал I Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). В нем приняли участие 28 лучших команд юношей и девушек.



В борьбе за золотые медали представители 63 региона уступили баскетболистам из Оренбургской области (ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. В.Н.Бевзюка»). Третье место заняли спортсмены из Пермского края (Пермский техникум промышленных и информационных технологий).



Отметим, в отборочных соревнованиях приняли участие более 30 тысяч студентов из 454 учреждений среднего профессионального образования Приволжья. Призовое место представителей Самарской области в тройке лидеров – результат развития детского и юношеского спорта на территории региона, в частности баскетбола. Самарская область является одним из центров развития баскетбола 3х3 в стране.