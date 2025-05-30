Студент Новокуйбышевского филиала Самарского медколледжа стал чемпионом мира по киокушинкай каратэ

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25 мая в Москве на базе Московского центра боевых искусств прошло первенство и чемпионат мира по киокушинкай каратэ Федерации IKO TATAKAI. В соревнованиях приняли участие около 1500 спортсменов из 12 стран и 20 регионов России, включая Самарскую область, где за честь региона боролись Иван Кухарев и трое его учеников.

Иван Кухарев работает санитаром в терапевтическом отделении Новокуйбышевской центральной городской больницы почти 2 года. Он – студент 4 курса Новокуйбышевского филиала Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной по специальности «Лечебное дело».

Иван Кухарев выступал в возрастной группе 18 – 35 лет, в весовой категории до 80 кг. Он провёл три боя. Первая победа была по решению судей. Две остальные Иван одержал досрочно, получив титул чемпиона мира.

Будущий фельдшер является тренером у детей и подростков. У Ивана Кухарева чёрный пояс, второй дан.

«Воля к победе и ежедневные тренировки, здоровый образ жизни – вот что самое главное! – отметил чемпион мира по киокушинкай каратэ. - Ведь от состояния организма, регулярных занятий спортом, полного отказа от вредных привычек, прохождения профилактических обследований, зависят здоровье и качество жизни».

Вместе с Иваном выступали его ученики, среди которых родной брат Илья Кухарев, ставший чемпионом мира в своей возрастной категории.

«У меня новое и очень важное достижение. Теперь я - тренер, имеющий ученика чемпиона мира и двух призёров, занявших 2 и 3 места»,– поделился Иван Кухарев.

Фото: минздрав СО