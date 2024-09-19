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Старейшему в губернии клубу бокса «Гайдаровец» сегодня исполнилось 45 лет.

19 сентября 2024 15:14
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За прошедшие десятилетия в стенах «Гайдаровца» выросла настоящая плеяда бойцов.

Клуб был основан 19 сентября 1979 года Булатом Дасумбековичем Ташиевым и выдающимся детским тренером, замечательным педагогом и легендарным человеком Владимиром Николаевичем Макаровым, подготовившим сотни мастеровитых спортсменов и воспитавшим достойных людей нашего общества.

Все началось с заброшенного подвального помещения в одном из жилых домов Автозаводского района. Его расширяли и обустраивали сами юные боксеры и их тренеры – тоннами вывозили грунт и мусор, облагораживали стены, завозили инвентарь. Сейчас база клуба – предмет его гордости. Здесь есть разминочные и тренировочные залы, два ринга, сауна и душевые. Летом занятия проводятся и на открытом воздухе. Среди турников и тренажеров колоритно смотрится огромная тракторная покрышка – боксеры бьют по ней кувалдой, развивая силу рук, пресса и спины. 

На протяжении тридцати лет своего руководства клубом, основатель Владимир Макаров главным приоритетом считал духовное и патриотическое воспитание молодых спортсменов. Не случайно настольной книгой для его воспитанников стала гайдаровская «Тимур и его команда», отсюда и пошло название организации. Владимир Николаевич очень любил стихи и замечательно их декламировал, прививая культуру слога своим ученикам, сам был ярким ведущим клубных мероприятий. Лучшие годы своей жизни он отдал своему детищу и умер красиво, как и желал – на работе, в спортивном зале.

Годы шли, воспитанники клуба бокса «Гайдаровец» все активнее заявляли о себе на городских, областных и всесоюзных соревнованиях. Но, грянула перестройка, и это социальное потрясение оказалось смертельным для всех подростковых клубов. В Тольятти не выжил никто. Никто, кроме «Гайдаровца»! Тренеры и ветераны клуба грудью встали на его защиту, изыскивали финансовые ресурсы, не давая «макаровскому» детищу кануть в Лету. Как вспоминает председатель попечительского совета КБ «Гайдаровец» Рустам Якупов, в те лихие годы попытки нечистых на руку дельцов завладеть клубным помещением, выгнав детей на улицу, предпринимались неоднократно. Но всякий раз незваным гостям давался коллективный отпор. На протяжении трех десятков лет Рустам Казымович был и остается движущей силой организации, отстаивает интересы клуба, ведая всеми хозяйственными аспектами, организуя значимые мероприятия – клубные турниры и праздники.

За прошедшие десятилетия в стенах «Гайдаровца» выросла настоящая плеяда бойцов: победитель первенства России, ныне судья международной категории Михаил Кокин, победитель первенства России, финалист Спартакиады школьников СССР Владимир Макаров-младший, победитель международного турнира Никита Шикунов, десять мастеров спорта, десятки кандидатов в мастера спорта. Самым титулованным воспитанником клуба «Гайдаровец» является боксер-профессионал Али-Султан Надирбегов, начавший свой поход к вершинам спортивной славы под чутким руководством Владимира Николаевича Макарова в 1995 году. Надирбегов - чемпион СНГ и Славянских стран, интерконтинентальный чемпион мира по версии WBO. Как тут не вспомнить известное изречение, что в боксе настоящие чемпионы начинают свой путь в маленьких, полуподвальных клубах, где сами стены пропитаны аурой бойцовского поединка.

Здесь также постигали спортивную науку экс-мэр Жигулевска Александр Курылин, депутат Самарской губернской думы Андрей Першин, депутат Тольяттинской городской думы Сергей Жеребцов, юрист Александр Чеботарев, вице-президент федерации бокса г. Тольятти Сергей Алиев, советник президента Общественной Академии национальной безопасности Сергей Макаров, бизнесмены Фарид Сафин, Виталий Половников и другие известные в губернии люди. В «Гайдаровце» подрастает достойная спортивная смена — техничные, дисциплинированные, трудолюбивые бойцы. А тренерский и попечительский советы клуба, его повзрослевшие воспитанники продолжают миссию своего учителя В.Н. Макарова по патриотическому воспитанию и закалке юных спортсменов. Для всех поколений «гайдаровских» ребят слово Родина – не пустой звук. Более десяти воспитанников клуба отстаивают интересы нашей страны на фронтах специальной военной операции, а служащий военной разведки Никита Соколов погибпри исполнении воинского долга. 

Тренировочный процесс в "Гайдаровце" осуществляет когорта специалистов высшей пробы – Михаил Дудко, Владимир Макаров-младший, Юрий Александров, Василий Стремилов и другие. Им всем примерно по 50 лет – возраст расцвета тренерского таланта. Но, самое главное, они сами когда-то проходили школу бокса и школу жизни в клубе «Гайдаровец» у Владимира Николаевича Макарова. Настоящей душой, заводилой всей клубной жизни является один из ведущих тренеров Михаил Дудко – человек с романтической душой, автор многих десятков стихов – о боксе, о жизни, о клубе и его создателе. Дудко – неординарный и самобытный наставник.Среди его произведений есть даже боксерские считалочки, которые очень любят маленькие боксеры. Несмотря на то, что СК «Гайдаровец» многие годы позиционировал себя, как подростковый клуб, в группе Дудко в настоящее время занимаются люди самого разного возраста — школьники и студенты, представители бизнеса и всевозможных профессий — учителя, врачи, блюстители порядка и юристы, рабочие и руководители. Есть в его группах и женщины, которые с большим удовольствием приобщаются к физической активности методами фитнес-бокса. А некоторые из хоккеистов в свое время постигали секреты древнейшего боевого искусства через определенные методики спецподготовки защитников и тафгаев, схемы, тактические и технические приемы, позволяющие игроку выходить победителем из многих сложных ситуаций.

- Бокс — это серьезная наука, школа мужества, искусство держать удар и побеждать, а также сила, здоровье и молодость, - вдохновенно рассказывает о деле своей жизни Михаил Николаевич. - Это снижение веса, работа всей вегетативной системы. Это постановка коронного, нокаутирующего удара, ваша уверенность и целеустремленность, смелость и сила духа, умение постоять за себя и своих близких. Наш легендарный клуб бокса «Гайдаровец» приглашает всех желающих на занятия боксом!

 

Фото:   Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО»

 

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