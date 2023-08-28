Спортсмены Самарской области - призеры Всероссийских соревнований по бочча

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В Самаре прошли Всероссийские детско-юношеские соревнования по бочча на призы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



В течение 3 игровых дней 38 юниоров и юниорок в возрасте от 11 лет до 21 года из 10 субъектов Российской Федерации боролись за награды турнира в 7 видах программы.



По итогам соревнований представители Самарской области завоевали три медали.



Галина Покшиванова (ВС2F) - золото;

Мария Кузнецова (ВС1F) - серебро;

Константин Тимофеев (ВС3M) - бронза.

Фото: минспорта СО