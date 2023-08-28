Спортсмены Самарской области - призеры Всероссийских соревнований по бочча

В Самаре прошли Всероссийские детско-юношеские соревнования по бочча на призы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В течение 3 игровых дней 38 юниоров и юниорок в возрасте от 11 лет до 21 года из 10 субъектов Российской Федерации боролись за награды турнира в 7 видах программы.
По итогам соревнований представители Самарской области завоевали три медали.
Галина Покшиванова (ВС2F) - золото;
Мария Кузнецова (ВС1F) - серебро;
Константин Тимофеев (ВС3M) - бронза.
Фото: минспорта СО