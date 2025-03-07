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Спортсмены Самарской области примут участие в «Кубке наций» по кёкусинкан

7 марта 2025 12:52
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Спортсмены Самарской области примут участие в «Кубке наций» по кёкусинкан

В воскресенье, 9 марта, в Москве пройдут международные соревнования по кёкусинкан «Кубок наций 2025».

В турнире примут участие порядка 2000 бойцов из 26 стран мира. В составе сборной России выступят представители 40 регионов, в том числе спортсмены из Самарской области.

В состав команды нашего региона вошли воспитанники школы каратэ «Кайман». В возрастной категории 14-15 лет выступят Милана Власова, Леонид Либуркин, Илья Кудряшов, Александр Курганов, Лев Лазарев. В категории 16-17 лет Самарскую область представят Роман Игуменов, Никита Павлов и Дмитрий Солнцев. Среди взрослых за регион выступят Владислав Лебедев, Ильдар Сафин, Андрей Козин, Владислав Бортвин и мастера спорта международного класса Диана Турпова и Никита Бушман.

Цель соревнований - объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

Международные соревнования по кёкусинкан – Кубок наций проводятся в статусе официальных и включены в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов высказал свои пожелания участникам соревнований:

«Международные соревнования «Кубок наций» предоставляет уникальную возможность проявить себя на международной арене, обменяться опытом. Желаю всем участникам успешных выступлений, новых достижений и незабываемых эмоций. Пусть дух соперничества и дружбы наполняет этот турнир, а результаты станут источником гордости для вас и ваших близких!»

Соревнования проходят в рамках проекта Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» - «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ СПОРТ». Как отметил заместитель председателя СПП «Иволга», руководитель отрасли «Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт» Артем Петрухин:

«Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» является организатором и поддерживает соревнования по различным видам спорта: футбол, легкая атлетика и карате. Карате – это не просто вид спорта, это путь саморазвития и самодисциплины. Турнир Кубок наций дает нам возможность увидеть лучших представителей этого искусства со всего мира, обменяться опытом и вдохновиться их достижениями. Важно помнить, что настоящий успех приходит через упорство, терпение и страсть к своему делу».

Турнир проходит также при поддержке Клуба карате кёкусинкан «Подольск-Додзё».

Фото – Минспорта Самарской области

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