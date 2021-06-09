Спортсмены Самарской области получают новые инвентарь и экипировку

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В 2021 году воспитанники 2 спортивных школ олимпийского резерва Самарской области – СШОР № 6 и СШОР № 2 – получат новый современный инвентарь и экипировку. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Исполнение мероприятий нацпроекта «Демография» в регионе находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова. Поддержка спорта – один из важных элементов стратегии лидерства Главы региона, который подчеркивал необходимость уделять особое внимание развитию детско-юношеского спорта и укреплению материально-технической базы спортивных школ.

В этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» инвентарь и экипировку получат СШОР № 6 и СШОР № 2. В спортивной школе олимпийского резерва № 6 занимается более 600 спортсменов по 6 видам спорта. Ее воспитанники регулярно становятся призерами всероссийских и международных соревнований. Одними из первых новую экипировку – профессиональные кроссовки – получили легкоатлеты именно этой спортивной школы. 60 пар были вручены спортсменам, входящим в сборные команды России и Самарской области, кандидатам в мастера спорта и мастерам спорта.

«Обувь для легкоатлетов – самое необходимое из экипировки. От того, насколько она качественна и удобная, во многом зависит эффективность тренировок, а, значит, и дальнейший результат. Кроссовки покупались по нашей рекомендации – как раз то, что нужно было каждому. Конечно, приятно, что получили новую обувь», – отметил мастер спорта международного класса по легкой атлетике Артем Важов. «У спортсменов должна быть современная экипировка и инвентарь. Наша задача – это им обеспечить, чтобы они могли тренироваться, показывать хороший результат, достойно представлять на соревнованиях высокого уровня наш регион и страну. Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», мы получаем дополнительную поддержу на реализацию этих целей», – заявил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.