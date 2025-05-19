Спортсмены пяти стран мира стали победителями и призерами турнира по греко-римской борьбе в Самаре

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Во дворце спорта имени Владимира Высоцкого завершился международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти строителя Игоря Найвальта.



Спортсмены 16-18 лет из 12 стран мира соревновались в 10 весовых категориях. В число победителей и призеров вошли представители России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Румынии. Завоевали награды и представители Самарской области.



Дастан Сальменов и Камиль Кубашев стали бронзовыми медалистами в категории до 55 кг.



Вячеслав Авдоян выиграл серебро категории до 110 кг.



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Фото Максима Калинкина