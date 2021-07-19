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Спортшколе олимпийского резерва №7 в Самаре присвоили имя Владимира Петрова

19 июля 2021 09:04
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Спортшколе олимпийского резерва №7 в Самаре присвоили имя Владимира Петрова

Спортивной школе олимпийского резерва №7 по велосипедному спорту присвоили имя выдающегося тренера СССР Владимира Петрова. 

Владимир Петров родился 13 апреля 1936 года в Самаре. В начале 1960-х годов создал первый в городе велоцентр, который впоследствии стал крупнейшим в стране и прославился на весь мир. Воспитанники Владимира Петрова 4 раза выигрывали Олимпиаду, 32 — чемпионат мира, 479 — чемпионат страны. Благодаря заслугам Владимира Петрова в 1980 году вся сборная СССР по шоссейным гонкам состояла только из куйбышевских спортсменов. В 1958 году он стал первым куйбышевским мастером спорта СССР по велоспорту, в 1972 году – первым нашим земляком, получившим звание Заслуженного тренера СССР. Легендарного тренера не стало в 2017 году. 

С инициативой присвоить СШОР №7 имя Владимира Петрова выступили спортивная общественность, видные деятели велоспорта, коллеги и воспитанники тренера. 

Также вчера был дан старт всероссийским соревнованиям по велоспорту памяти Владимира Петрова. Они проходят уже третий раз.

Теги: велоспорт спортивная школа

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