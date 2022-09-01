Сборную команду СО по фехтованию поздравили с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде

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Спортивную сборную команду Самарской области по фехтованию поздравили с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта 2022 года



Встречу провела заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова. Она поблагодарила спортсменов и их тренеров за достойное представление региона на Всероссийской спартакиаде, и вручила им благодарственные письма областного министерства спорта.



«Вы вносите огромный вклад в популяризацию здорового образа жизни в нашем регионе. На вас равняются мальчишки и девчонки. Ваши медали - это годы упорных, изнурительных тренировок. Спасибо за вашу настойчивость в достижении спортивных целей. Мы гордимся вашими успехами», – отметила Галина Дорохова.



Напомним, Всероссийская спартакиада – новый формат соревнований между субъектами Российской Федерации. Проводится в целях развития и популяризации летних видов спорта в России, а также обеспечения соревновательной деятельности российских спортсменов в условиях отстранения от участия в международных спортивных соревнованиях.



На сегодняшний день завершились 45 спортивных дисциплин программы Спартакиады из 53. В общекомандном зачете среди субъектов Самарская область располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 550 очков. Лидер Спартакиады – Москва (3446 очков). На втором месте – Санкт-Петербург (2084), замыкает тройку сильнейших субъектов - Московская область (1500).

Фото: минспорта СО