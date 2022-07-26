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Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх

26 июля 2022 13:11
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Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх

В среду, 27 июля, в Омске в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» стартуют XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры.

Около 1500 спортсменов из 50 регионов России и Республики Беларусь будут бороться за награды в 14 видах спорта. Соревнования пройдут на спортивных площадках: СибГУФКа, Омского велотрека, ФОКа имени В.К. Ларионова, СК «Красная звезда», СК «Юность», ЦРК «Молодежный», а также на стадионе поселка Ростовка.

В состав делегации Самарской области вошли 29 спортсменов и 4 представителя из 7 муниципальных районов: Сергиевский, Камышлинский, Похвистневский, Приволжский, Шигонский, Ставропольский и Шенталинский. Представители региона выступят в соревнованиях дояров, механизаторов и косарей, армрестлинге, женском волейболе, городошном спорте, состязаниях спортивных семей, полиатлоне.

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