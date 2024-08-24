Сборная Самарской области выступила в чемпионате России по спортивному туризму спорта слепых

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В Йошкар-Оле проходил чемпионат России по спорту слепых в дисциплине спортивный туризм - многоборье. Участники в зависимости от классов преодолевали разные технические этапы: переправа по параллельным перилам, траверс склона, переправа по бревну, навесная переправа и другие. В соревнованиях участвовали 9 спортсменов из Самарской области под руководством тренера Ирины Кузьминой.



По итогам соревнований чемпионом России в дисциплине дистанция – пешеходная в классе В3 стал Григорий Марченко, в связке в классе В2-3 первыми стали Максим Аринин и Виктор Левин, в соревнованиях смешанных групп победила команда Самарской области: Максим Аринин, Виктор Левин, Юлия Семенихина и Александр Пономарев.



Бронзовые медали завоевали Александр Пономарев, Максим Аринин, Юлия Семенихина, Александра Захарова. Сборная Самарской области также стала третьей в командном зачете.

Фото: минспорта СО