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В рамках Универсиады пройдут финальные соревнования по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, спортивная (греко-римская) борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Участники финалов были определены в региональных отборочных состязаниях среди студентов. Всего в соревнованиях примут участие свыше 1000 спортсменов из 70 регионов, представляющие 170 вузов страны.



Торжественная церемония открытия Универсиады прошла на центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина. Провел мероприятие известный спортивный комментатор Георгий Черданцев. Почетными гостями праздника стали: Министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, депутат ГД РФ Владислав Третьяк и Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.



Самарскую область на Универсиаде в Ульяновске представят 18 студентов из трех вузов. В шахматных турнирах выступят студенты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева, в состязаниях по настольному теннису - студенты Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, в боксе и в спортивной борьбе – представители Самарского государственного технического университета.

Фото: минспорта СО