Самарскую область на Специальной Олимпиаде России представят 20 атлетов.

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В Казани состоялась церемония открытия Единых Игр для людей с ментальными нарушениями по программе Специальной Олимпиады России.



В Единых Играх Специальной Олимпиады примут участие команды из 59 субъектов Российской Федерации и команда из Республики Беларусь – всего более 1,5 тысячи атлетов. Самому юному участнику Единых Игр в Казани всего 9 лет, а самый взрослый участник – 52-летний Сергей Колабаев из Владимирской области.



В составе сборной 63 региона 20 атлетов, которые поборются за медали в соревнованиях по баскетболу, лыжным гонкам, бегу на стегоступах и плаванию.

Фото: минспорта СО