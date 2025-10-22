164

Самарский Росреестр провел «Волжскую спартакиаду» среди сотрудников ведомства. В программу соревнований вошли мини-футбол, настольный теннис и пляжный волейбол.

Открылась спартакиада самым популярным в мире видом спорта - футболом. Победителем в межведомственном матче по мини-футболу стала команда территориальных отделов «Надежда и опора». Продолжились спортивные мероприятия волейбольным турниром. В упорной борьбе по пляжному волейболу по результатам соревнования золото завоевала команда «На троих». В настольном теннисе победителями стали Юрий Ершов (команда «Пиаф) и Юлия Юдакова (команда «Регистроник»).

«Спартакиада прошла очень позитивно, – говорит глава судейской коллегии, заместитель руководителя самарского Росреестра Анатолий Германович Черных. - В процессе игр участники получили массу положительных эмоций; более опытные обучали новичков, даже если те находились в команде соперников. Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших побед!»