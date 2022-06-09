Самарские теннисистки отличились на Всероссийском турнире

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В Москве прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших спортсменов России «Топ-16». В состязаниях приняли участие лидеры настольного тенниса в одиночном разряде, согласно рейтингу Федерации настольного тенниса России. Представительницы Самарской области в женском турнире взяли две медали.

Мария Тайлакова выиграла золотую медаль, обыграв в решающих семи партиях Ольгу Воробьеву из Краснодара со счетом — 4:3. Валерия Щербатых завоевала бронзу. В матче за третье место не позволила петербурженке Полине Михайловой взять реванш за поражение на групповом этапе (4:2).