Самарские сумоисты завоевали медали чемпионата и первенства ПФО

В Казани прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по сумо. Участниками стали 100 спортсменов из республик Татарстан и Удмуртия, Нижегородской, Саратовской и Самарской областей.
Наши спортсмены показали следующие результаты:
до 22 лет
Дмитрий Шулико, 77 кг - серебро
Ксения Бурова, 80+ кг - бронза
Ксения Бурова, абсолютная категория - бронза
Алина Безвесильная, 80 кг - серебро
Алина Безвесильная, абсолютная категория - бронза
до 24 лет
София Русакова, 55 кг - серебро
Алина Безвесильная, 80 кг - золото
Алина Безвесильная, абсолютная категория - серебро
чемпионат ПФО
София Русакова, 55 кг - бронза
Алина Безвесильная, 80 кг - золото
Артем Пуляшкин, 100 кг - бронза
Артем Пуляшкин, абсолютная категория - золото
