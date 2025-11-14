Самарские сумоисты завоевали медали чемпионата и первенства ПФО

152

В Казани прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по сумо. Участниками стали 100 спортсменов из республик Татарстан и Удмуртия, Нижегородской, Саратовской и Самарской областей.

Наши спортсмены показали следующие результаты:

до 22 лет

Дмитрий Шулико, 77 кг - серебро

Ксения Бурова, 80+ кг - бронза

Ксения Бурова, абсолютная категория - бронза

Алина Безвесильная, 80 кг - серебро

Алина Безвесильная, абсолютная категория - бронза

до 24 лет

София Русакова, 55 кг - серебро

Алина Безвесильная, 80 кг - золото

Алина Безвесильная, абсолютная категория - серебро

чемпионат ПФО

София Русакова, 55 кг - бронза

Алина Безвесильная, 80 кг - золото

Артем Пуляшкин, 100 кг - бронза

Артем Пуляшкин, абсолютная категория - золото

Фото: минспорта СО