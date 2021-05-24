Самарские спортсмены - призеры чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию

86

В Португалии завершился открытый чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию с участием 380 спортсменов из 47 стран.

Самарскую область представляли Потешкина Ольга (спорт ЛИН), Ленский Вячеслав (класс S6) и Сухарев Сергей (класс S7) (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) .

Потешкина Ольга завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине .

Ленский Вячеслав был 4 -м на дистанции 100 метров на спине, 5 место на дистанции 100 вольным стилем и завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.

Сухарев Сергей был 6-м на дистанции 200 комплексное плавание, 5-м на дистанции 100 метров на спине. Он выиграл 3 бронзовых награды — на дистанции 50 метров вольным стилем, на дистанции 100 метров вольным стилем и в эстафете в составе сборной команды России.

Фото: минспорт СО