Самарские пловчихи завоевали медали Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады

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В Пензе прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. В рамках мероприятия проводились соревнования по плаванию.

Всероссийская Спартакиада объединила 193 спортсмена с ограничениями здоровья из различных регионов страны.

Самарскую область в плавании представили 3 спортсмена — Алешина Софья, Сафронова Мария и Сержантова Мария, которые завоевали 6 медалей.

Алешина Софья — 2 золотые медали на дистанциях 200 м комплексное плавание и 100 м брассом;

Сафронова Мария — 2 бронзовые медали на дистанции 50 м баттерфляй и 100 м на спине;

Сержантова Мария – бронзовая медаль на дистанции 50 м на спине.

Кроме того, Алешина Софья и Сафронова Мария в составе с командами Ульяновской области и Алтайского края завоевали «бронзу» в комбинированной эстафете 4*25 м.

Фото: минспорт СО