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Самарские дзюдоистки выиграли две бронзы на первенстве России

2 декабря 2023 21:30
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За медали боролись более 600 атлетов.

В Туле завершилось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 21 года. За медали боролись более 600 атлетов. Самарскую область представили 12 дзюдоистов.

Яковенко Полина стала третьей в весовой категории 48 кг (тренеры - Магзумова Е.Ш., Герасимов С.В.). В малом финале она боролась с москвичкой Анастасией Якуниной. В дополнительное время смогла заработать оценку вазари, которая и принесла ей бронзовую медаль.

Лепешкова Кристина выиграла бронзовую медаль в весовой катерии 63 кг (тренер - Сараева А.А.). В малом финале спортсменка одолела свою давнюю соперницу Адель Таболову из Санкт-Петербурга.

 

Фото:   минспорта СО

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