Самарская область приняла этап по гонкам дронов

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В 2024 году в России впервые проводятся официальные соревнования по новому виду спорта – гонкам дронов. Один из этапов Кубка России приняла Самарская область.



Для участия во всероссийских соревнованиях квалифицировались несколько пилотов из Самарской области. Это 20-летний Даниил Сумальчиков, победитель конкурса IQ ПФО по направлению "Программирование БПЛА" и самарского регионального этапа конкурса "Профессионалы 2024" по направлению "Эксплуатация БАС", а также многократные призеры региональных соревнований Егор Алимов, Владислав Филиппов, Дмитрий Пурыга и Олег Дудрин – единственный в России пилот, управляющий дроном одной левой рукой.



Дроны класса 75 соревновались в помещениях Тольяттинского государственного университета. Дроны классов 200 и 330 - на открытом воздухе на территории стадиона "Торпедо" в Тольятти.