Самарская область принимает чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте

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С 8 по 12 февраля 2024 года Самарская область принимает чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.



Соревнования пройдут в Тольятти в физкультурно-спортивном комплексе "Батут", возведенном в 2020 году по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". В 2024 году ФСК "Батут" впервые принимает соревнования окружного уровня.



В соревнованиях примут участие 250 спортсменов из 7 регионов ПФО в возрастных категориях: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, взрослые.



Подробности в группе: МБУДО СШОР №7 «Акробат»