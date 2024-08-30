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Самарская область примет всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля»

30 августа 2024 17:04
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С 5 по 7 сентября в Самаре будут проходить всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ.

С 5 по 7 сентября в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена», тренировочных площадках «Энергия» и «Восход» и в универсальном комплексе «МТЛ Арена» будут проходить всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

Участие в фестивале примут 60 команд из 25 регионов Российской Федерации – это более 500 спортсменов. Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: футбол лиц с церебральным параличом; футбол ампутантов; футбол глухих; мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями; футбол слепых (мини-футбол 5х5); трансплант-футбол (футбол лиц с пересаженными органами, находящимися на диализе); футбол на электроколясках.

В Самарской области активно развиваются многие из перечисленных дисциплин, в том числе, футбол глухих, спортсмены из нашего региона являются победителями и призерами чемпионатов Европы и Сурдлимпийских игр. Футбол лиц с ДЦП и лиц с интеллектуальными нарушениями развивает, в частности, автономная некоммерческая организация «Детский футбольный клуб «Крылья Мечты» при поддержке регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и областной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2024 году в Самарской области впервые состоялись региональные соревнования по футболу ампутантов. Среди спортсменов этой дисциплины – ветераны специальной военной операции, для которых систематические занятия физической культурой и спортом являются одним из основных средств физической и психологической реабилитации. Областные соревнования организует и проводит открытый в 2024 году Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

Церемония открытия фестиваля пройдет 5 сентября. В ней примут участие Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС; Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион по легкой атлетике, член комитета по социальной ответственности РФС; Андрей Каряка, лучший бомбардир футбольного клуба «Крылья Советов» в истории чемпионатов России по футболу.

Фестиваль «Стальная воля» проводится с 2022 года. Это первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование популяризирует футбол среди людей с ОВЗ и представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Турниры «Стальная воля» проводятся третий год подряд. В 2023 году их участниками стали 2,4 тысячи человек.

Самарская область впервые принимает такой турнир. В 2024 году, помимо нашего региона, фестиваль «Стальная воля» проходил на федеральной территории Сириус, в Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

Фестиваль организован Российским футбольным союзом при поддержке правительства Самарской области.

 

 Фото: РФС

Теги: Мероприятия

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