Самарская область примет хоккейные матчи сборных России и Белоруссии

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5 и 6 мая в Ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти пройдут матчи сборных России и Белоруссии.

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с инициативой провести эти игры в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал предложение и выразил уверенность, что Самарская область оправдает оказанное доверие. Хоккейные матчи международного уровня пройдут в регионе впервые.

Жителей и гостей области ждет настоящий праздник спорта с зонами развлечений. Ледовый дворец готов принять почти 6000 зрителей.

О старте продажи билетов будет объявлено дополнительно.