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«Россия – спортивная держава»: форум собрал в Кемерове более 5 тысяч участников из России и 14 стран

2 октября 2022 17:20
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На выставочной экспозиции «Современный спорт. Инновации и перспективы» - выставочный стенд Самарской области.

В деловой программе прошло 54 сессии с участием более 150 спикеров. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел встречи с иностранными гостями, обсудив векторы дальнейшего партнерства. Подписано более 50 соглашений о сотрудничестве.

По итогам форума выработаны последующие шаги по укреплению национальной системы спорта совместно с вовлеченными лидерами спортивной отрасли и организациями.

Спортивные объекты Кузбасса во время форума приняли более 30 соревнований с участием 3,5 тыс. спортсменов со всей России.

 На выставочной экспозиции «Современный спорт. Инновации и перспективы» были представлены российские организации и компании, производящие спортивное оборудование, экипировку, инвентарь и материалы для строительства спортивных объектов. Среди них - выставочный стенд Самарской области. Делегацию 63 региона возглавила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото:   скриншот видео

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