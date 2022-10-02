«Россия – спортивная держава»: форум собрал в Кемерове более 5 тысяч участников из России и 14 стран

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В деловой программе прошло 54 сессии с участием более 150 спикеров. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел встречи с иностранными гостями, обсудив векторы дальнейшего партнерства. Подписано более 50 соглашений о сотрудничестве.



По итогам форума выработаны последующие шаги по укреплению национальной системы спорта совместно с вовлеченными лидерами спортивной отрасли и организациями.



Спортивные объекты Кузбасса во время форума приняли более 30 соревнований с участием 3,5 тыс. спортсменов со всей России.



На выставочной экспозиции «Современный спорт. Инновации и перспективы» были представлены российские организации и компании, производящие спортивное оборудование, экипировку, инвентарь и материалы для строительства спортивных объектов. Среди них - выставочный стенд Самарской области. Делегацию 63 региона возглавила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

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