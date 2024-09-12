Открыта регистрация на XII международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"

158

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 17 по 19 октября в Уфе. Организаторами являются Министерство спорта Российской Федерации, правительство республики Башкортостан, АНО "Форум "Спортивная держава".



Ссылка на регистрацию: www.sportforumrussia.ru/registraciya/#/



В рамках деловой программы пройдут:

- пленарное заседание "Спорт - комплексный взгляд в будущее"

- тематические круглые столы

- панельные дискуссии

- форсайт-сессии



В рамках культурной программы запланированы:

- экскурсии

- просветительские мероприятия

- массовые спортивные мероприятия



В спортивную программу форума войдут боксерский турнир серии "Ночь чемпионов IBA" и всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров на "Уфа-Арене". 17-18 октября пройдут международные соревнования по гребному слалому "Край курая" с участием сборной команды России. Центр фехтования с 16 по 20 октября примет участников международных соревнований среди юниоров "Сабля Салавата". В СК «Динамо» 17 октября состоится матч чемпионата России по баскетболу в высшей лиге между уфимским "Динамо" и "ЦСП-Химки". 19 октября Олимпийский комитет России проведет День ходьбы.



Все дни форума будет работать выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы" (MSIP) - витрина высших достижений отечественной спортивной индустрии. Подать заявку на участие в выставке также можно на сайте www.sportforumrussia.ru

Фото: минспорта СО