Открыта регистрация на XII международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 17 по 19 октября в Уфе. Организаторами являются Министерство спорта Российской Федерации, правительство республики Башкортостан, АНО "Форум "Спортивная держава".
Ссылка на регистрацию: www.sportforumrussia.ru/registraciya/#/
В рамках деловой программы пройдут:
- пленарное заседание "Спорт - комплексный взгляд в будущее"
- тематические круглые столы
- панельные дискуссии
- форсайт-сессии
В рамках культурной программы запланированы:
- экскурсии
- просветительские мероприятия
- массовые спортивные мероприятия
В спортивную программу форума войдут боксерский турнир серии "Ночь чемпионов IBA" и всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров на "Уфа-Арене". 17-18 октября пройдут международные соревнования по гребному слалому "Край курая" с участием сборной команды России. Центр фехтования с 16 по 20 октября примет участников международных соревнований среди юниоров "Сабля Салавата". В СК «Динамо» 17 октября состоится матч чемпионата России по баскетболу в высшей лиге между уфимским "Динамо" и "ЦСП-Химки". 19 октября Олимпийский комитет России проведет День ходьбы.
Все дни форума будет работать выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы" (MSIP) - витрина высших достижений отечественной спортивной индустрии. Подать заявку на участие в выставке также можно на сайте www.sportforumrussia.ru
Фото: минспорта СО