Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва провела в Самаре мастер-класс по фигурному катанию

136

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, серебряный призер Пхенчхана-2018 Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, провела в Самаре мастер-класс для фигуристов-любителей из клуба «Твой конёк».

Екатерина Боброва возглавляет Ассоциацию развития массового фигурного катания (АРМФК). Особое внимание в деятельности Ассоциации предполагается уделить вовлечению детей и молодежи, что соответствует приоритетам государственной стратегии развития физической культуры до 2030 года.

Среди ближайших планов АРМФК – проведение всероссийского Гран-при для любителей.

Самарским любителям спорта Екатерина Боброва показала упражнения для укрепления навыков катания и дала обратную связь каждому участнику мастер-класса.

Также Екатерина Боброва и руководитель клуба «Твой конек» Артем Зубков встретились с министром спорта Самарской области Лидией Рогожинской. На встрече обсуждались вопросы развития массового спорта и вовлечения людей всех возрастов в занятия любительским фигурным катанием.