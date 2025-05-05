«Новая высота»: с 15 по 17 мая в регионе сильнейшие юные борцы из разных стран мира сразятся за звание победителя 

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С 15 по 17 мая сильнейшие юные борцы из разных стран мира сразятся за звание победителя, а болельщики станут свидетелями не только захватывающих поединков, но и яркой программы мероприятий.

Турнир «Новая высота», ежегодно проводимый Самарской областной федерацией спортивной борьбы, уже зарекомендовал себя как одно из самых престижных соревнований в мире греко-римской борьбы. За пять лет своего существования турнир собрал около 3000 молодых спортсменов, прошел путь от всероссийских соревнований до международного формата, став стартовой площадкой для будущих чемпионов Европы и мира.

В этом году «Новая высота» выходит на новый уровень. Впервые в России и в мире в рамках турнира пройдут командные фиджитал-поединки по греко-римской борьбе среди юношей. Это инновационный формат соревнований, объединяющий физическую борьбу и киберспортивные дисциплины, откроет новые горизонты в развитии спорта и привлечет внимание молодой аудитории.

Программа турнира насыщена разнообразными событиями.

15 мая двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов проведет мастер-класс для участников турнира, делясь своим бесценным опытом и вдохновляя юных спортсменов на новые достижения.

16 мая на набережной Волги состоится "Зарядка с Чемпионами", где все желающие смогут присоединиться к именитым спортсменам во главе Романом Власовым и начать свой день активно и с пользой для здоровья.

На протяжении всего турнира во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого будет работать выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленная Самарским региональным отделением Поискового движения РФ. Это дань памяти героям, защищавшим нашу Родину, и напоминание о важности сохранения исторической памяти.

Болельщиков ждет не только спортивная, но и яркая творческая программа. Организаторы подготовили увлекательное путешествие во времени по истории России, которое никого не оставит равнодушным. В творческой программе задействовано около 300 артистов, среди которых есть и борцы Самарской Федерации спортивной борьбы, а к ним присоединились и их родители.

Кульминацией турнира станут сильнейшие финальные поединки, где определятся будущие олимпийские чемпионы.

Особую атмосферу турниру создаст присутствие почетных гостей: легендарного трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Карелина, двукратного Олимпийского чемпиона Романа Власова, двукратной Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, победителя Олимпиады Мнацакана Искандаряна, бронзового призера Олимпиады Александра Третьякова и других звезд спорта. Участники и зрители смогут получить автографы и сделать фото со своими кумирами.

Напомним, Самарская область готовиться принять главное деловое событие в области спорта – XIII международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который по решению президента России Владимира Путина в 2025 году пройдет в Самаре. Во многом на принятии решения о проведении форума в регионе повлиял опыт Самарской области в организации спортивных мероприятий всероссийского уровня, а также детальное внимание регионального правительства к вопросам развития массового и детско-юношеского спорта. Так, в Самарской области действует региональная программа «Мастер спорта», инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.

Основные события турнира:

15 мая, 16.00, Дворец спорта

Мастер-класс для участников турнира от двукратного Олимпийского чемпиона Романа Власова. Это уникальная возможность для юных спортсменов перенять опыт и знания у легенды греко-римской борьбы.

16 мая 11.00, набережная р. Волга (ЦСК ВВС). «Зарядка с чемпионом». Жители и гости Самары смогут присоединиться к утренней зарядке, которую проведут именитые спортсмены.

10.00 – 21.00, Дворец спорта. Отборочные и полуфинальные поединки. Зрители смогут увидеть захватывающие схватки молодых борцов, которые будут бороться за выход в финал.

17 мая, Дворец спорта

11.30 Командные фиджитал-поединки по греко-римской борьбе среди юношей. Это инновационный формат соревнований, сочетающий физические и цифровые элементы, открывающий новые горизонты в мире спорта.

13.00 Творческая часть турнира. Торжественная церемония будет представлять собой художественно-просветительский экскурс в историю нашей страны, будут расставлены сильнейшие акценты на развитии России, начиная со дня Великой Победы, заканчивая нашими днями. Зрители увидят путь страны от послевоенного восстановления до современности, преемственность поколений и достижения в различных областях. Каждый исторический этап раскроется через творческие номера с участием спортсменов и профессиональных коллективов.

14.00 Финальные поединки. Кульминация турнира – борьба за медали и звание чемпиона. Болельщики станут свидетелями ярких и напряженных схваток будущих звезд греко-римской борьбы.

На протяжении всех дней соревнований: встречи с легендами спорта, автограф и фотосессии с Александром Карелиным, Светланой Хоркиной, Романом Власовым и другими звездами спорта.

Выставка, посвященная 80-летию Победы: в рамках турнира будет работать выставка, подготовленная Самарским региональным отделением Поискового движения России.

Вход свободный. 0+

Фото: Федерация спортивной борьбы Самарской области