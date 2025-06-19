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В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» на стадионе «Орбита» в Самаре состоялись соревнования по мини-футболу. Участниками стали 8 команд молодых специалистов предприятий и организаций Самарской области.

«МолоТ» – это не просто соревнования. Это масштабная инициатива, направленная на вовлечение молодых специалистов в активную жизнь и укрепление корпоративного духа. Проект реализуется по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Победители регионального этапа представят наш регион на финальном этапе, который состоится в конце лета в Перми.