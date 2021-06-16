На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования

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На самарском стадионе "Салют" (п.Мехзавод), на котором в прошлом году был проведен капитальный ремонт, состоялись первые региональные официальные соревнования.

Более 300 ребят принимали участие в первенстве Самарской области среди юношей и девушек до 16 лет по легкой атлетике. Юные атлеты выступали в беге на различные дистанции, в прыжках в длину и высоту.

Участники отметили хорошие условия на стадионе!



Стадион "Салют" был реконструирован благодаря реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". На стадионе был уложен искусственный футбольный газон (производитель сертифицирован FIFA) с системой дренажа, установлены новые трибуны с навесом на 500 мест, беговые дорожки с профессиональным полимерным покрытием. Сделана дополнительная площадка для волейбола и баскетбола.



Недавно спортивный объект был внесен во всероссийский реестр объектов спорта, что позволило помимо тренировок проводить теперь и официальные спортивные мероприятия.

Фото: минспорт СО