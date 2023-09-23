На чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту успешно выступили спортсмены из Самарской области

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В Узбекистане прошел чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Главный турнир года собрал более 600 спортсменов из 21 страны.



В составе сборной команды Российской Федерации на помосте успешно выступили спортсмены из Самарской области! Золотая медаль.



В двоеборье золотую медаль завоевал Олег Ливенцов (тренер - Балдин А.А.), выполнив толчок 140 подъемов и рывок 201 повторение. Общая сумма 240,5 очков с гирями 24 кг.



Серебро выиграл Михаил Микряков в личном первенстве и в дисциплине "Толчок по ДЦ( длинный цикл) - 155 раз, гири 16 кг. Михаил поднял одинаковое количество подъемов с победителем Первенства Мира и проиграл лишь по весу. Так же Михаил повторил рекорд Первенства мира, который ранее составлял 139 подъемов. Установил мировой рекорд в 155 подъемов соперник из команды сборной России. И золото было завоевано в командной эстафете. Тренер: Федосеев А.В.

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