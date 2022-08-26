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Мужскую команду Самарской области по баскетболу 3х3 поздравили с победой на Всероссийской спартакиаде

26 августа 2022 17:41
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Третье место на Всероссийской спартакиаде еще раз подтвердила лидерство региона по развитию баскетбола.

Накануне главного баскетбольного летнего мероприятия – турнира по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева – состоялось поздравление мужской команды Самарской области по баскетболу 3х3, которая вернулась со Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Встреча с бронзовыми призерами состоялась в спортивном комплексе «Молодежный», где тренируется баскетбольная сборная региона 3х3. Торжественную часть провела и.о. министра спорта Галина Дорохова, которая вручила спортсменам благодарственные письма министерства спорта Самарской области Семену Дебде, Виктору Кашину, Дмитрию Крюкову, Ивану Пьянзину, а также тренеру Сергею Чикалкину.

«Конкуренция на Спартакиаде сильнейших не уступает международным соревнованиям. За каждой медалью стоит колоссальный труд людей, сумевших победить прежде всего себя. Мы убедились, что наши самарские спортсмены остаются лидерами во многих видах спорта», – подчеркнула Галина Дорохова.

Всероссийская спартакиада – это новый формат соревнований между субъектами Российской Федерации. Проводится в целях развития и популяризации летних видов спорта в России, а также обеспечения соревновательной деятельности российских спортсменов в условиях отстранения от участия в международных спортивных соревнованиях. Спартакиада проходит одновременно в 12 регионах страны по программе Олимпийских игр. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта. Состязания продлятся до 2 октября.

На сегодняшний день в командном зачете среди субъектов Самарская область располагается на шестой строчке, имея в своем активе 322 очка. Лидер Спартакиады – Москва (1170 очков). На втором месте – Санкт-Петербург (798), на третьем - Московская область (598), на четвертом – Республика Татарстан (427) и на пятом – Свердловская область (323).

Участие самарских спортсменов в соревнованиях по программе Олимпийских игр – это показатель развития спортивной индустрии региона. Самарская область – регион с богатыми спортивными традициями, где при поддержке Правительства Самарской области и благодаря вниманию Губернатора Дмитрия Азарова сегодня готовят спортсменов самого высокого уровня, обновляется и совершенствуется спортивная инфраструктура.

Несмотря на то, что баскетбол 3х3 вошел в список Олимпийских дисциплин лишь на Олимпиаде в Токио, Самарская область уже показывает хорошие результаты. И третье место на Всероссийской спартакиаде еще раз подтвердила лидерство региона по развитию баскетбола.

Все желающие могут познакомиться с уличным баскетболом уже завтра, 27 августа. С 9 утра площади Куйбышева начнется грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева.

В соревнованиях примут участие свыше 280 команд из Самарской области и других регионов. В программе спортивного праздника запланировано шоу летающих баскетболистов, конкурсы для болельщиков, в том числе самые зрелищные – по трехочковым броскам и броскам сверху, а также пройдет традиционный матч-открытие, в котором примут участие известные спортсмены, политики и бизнесмены.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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