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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о разработке кодекса этики российского спорта, который будет принят в ближайшие недели, передает РИА Новости.

В четверг в ММПЦ "Россия Сегодня" проходит круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему "Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян".

"Нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта. Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта. Будем, можно сказать, подписываться, начиная с самого верха, с меня, министра, и до самого начинающего спортсмена, чтобы понимал, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию, регион, город, школу, клуб - это важно", - заявил Дегтярев на круглом столе по видеосвязи.

Министр спорта также привел выдержку из будущего кодекса: "Всегда остаемся патриотами России и помним, что все мы вместе и каждый по отдельности бережем честь своей команды, школы, города и великой России".

Фото: freepik.com