Лыжники-полицейские выявили лучших в Самарской области

161

В рамках «Спартакиады 2023», посвященной 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялся лыжный марафон среди детей и взрослых

В соревнованиях приняли участие 53 сотрудника из 12 коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.

Одним из главных видов спорта в Обществе «Динамо», имеющим давнюю историю, являются лыжные гонки. В преддверии Всероссийской спортивной акции «Лыжня России» и в рамках «Спартакиады 2023», посвященной 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялся лыжный марафон среди детей и взрослых.

В соревнованиях, прошедших на трассах лыжной базы «Чайка», приняли участие 53 сотрудника из 12 коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности. Главным судьей стал судья всероссийской категории Николай Владимирович Пронин.

В лично-командных соревнованиях мужчины должны были преодолеть дистанцию в 5 км, а женщины – 3 км. Состязания получились очень зрелищными и интересными. Участники достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.