"Крылья Советов" во Владикавказе одержали победу над "Аланией" - 1:0

160

В 33-ем туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" во Владикавказе встречались с "Аланией".

На 64 минуте встречи Антон Зиньковский переправил мяч Ивану Сергееву, и лучший бомбардир отправил мяч в сетку "Алании".

Иван Сергеев с 29 забитыми голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров ОЛИМП – Первенства ФНЛ.

Все семь матчей первенства и одна игра на кубок в этом году завершились победой "Крыльев".

В следующем туре "Крылья" принимают ивановский "Текстильщик". Игра 34 тура состоится в субботу, 3 апреля, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"